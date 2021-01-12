В Томске определены подрядчики, которые отремонтируют дороги в рамках нацпроекта

Мэрия Томска заключила два из четырех муниципальных контрактов с компаниями, которые в 2021 году будут ремонтировать городские улицы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Оставшиеся контракты планируется заключить до февраля. Всего на ремонт томских магистралей будет направлено 600 млн рублей – 300 из федерального бюджета и 300 из городской и областной казны.

Так, бригады «Томской строительной компании» на всю ширину проезжей части будут ремонтировать участки дороги по ул. Яковлева от ул. Красноармейской до ул. Пушкина, ул. Красноармейской от ул. Яковлева до пр. Кирова, пр. Ленина от пер. Батенькова до ул. Дальне-Ключевской.





Сотрудники «Строительно-ремонтной компании» выйдут на работы по ул. Ломоносова от ул. Шевченко до ул. Социалистической, ул. Социалистической от ул. Ломоносова до ул. Б. Хмельницкого, и ул. Б. Куна.





Специалисты «Томскдорстроя» будут ремонтировать ул. Нахимова на отрезке от Транспортного кольца до пр. Ленина.





«Компании, ставшие победителями электронных аукционов, уже имеют опыт в ремонте томских дорог, доказав свою работоспособность и надежность. Так, бригады «ТСК» ранее привели в порядок участки Иркутского тракта, проспекта Ленина, ул. Мостовой, развязки на 4-ой поликлинике. Представители «Стрек» работали на проспекте Комсомольском, улицам Ф. Лыткина, Герцена, 19-й Гв. Дивизии, по Чекистскому тракту и в проезде Вершинина. Подрядчики выполнят комплексный ремонт семи томских улиц общей протяженность почти 9 км. При этом завершить работы они обязаны до конца августа, это требование прописано в контрактах», — сообщил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.





С 2017 года в Томске с привлечением средств федерального, областного и местного бюджета на всю ширину проезжей части были отремонтированы участки 77 улиц Томска общей протяженностью 101 км. Это участки улиц Р. Люксембург, 1-ой Ново-Деповской, Ракетной, Энергетической, Транспортной, Мостовой, Кутузова, Октябрьской, Ленина и Школьной в селе Тимирязевском, Нижнескладской, Мичурина и др.