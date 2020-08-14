Добрые новости
14 августа,
2020
1
фото
Новости

В Томске ограничат проезд по Мокрушина на неделю

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

До 23 августа ограничат движение автомобилей по улице Мокрушина в Томске из-за строительных работ, сообщает пресс-служба мэрии.

В Томске ограничат проезд по Мокрушина на неделю

«С 8 часов 15 августа до 20 часов 23 августа для автомобилей будет частично закрыта проезжая часть по улице Мокрушина. Движение транспорта будет организовано по двум полосам с левой стороны на железнодорожном переезде в сторону указанной улицы, вместе существующих четырех полос», — пояснили в мэрии. 

Движение автомобилей ограничат на неделю из-за строительства  транспортной развязки с железнодорожной станцией Томск-Тайга на 76-м км. За неделю рабочие уложат асфальт и сделают бордюрные ограничители из камней. 


Проект строительства автотрассы Томск — Тайга прошел государственную экспертизу. Общая сметная стоимость строительства объекта определена в размере 16,8 млрд рублей. Строительство дороги Тайга — Томск будет вестись в семь этапов, в ходе реализации которых построят четыре участка автомобильной дороги, а также произведут переустройство трех газопроводов-отводов, попадающих в зону работ. 


Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:


Губернатор Кузбасса: Проект дороги Тайга — Томск вынесут на публичное обсуждение
Не прошло и шести лет: проект дороги Тайга — Томск отправлен на экспертизу
В Кемерове выступили против ввода платного проезда по дороге Томск — Тайга


ПОДДЕРЖИ ТВ2! ​ Мы пишем о том, что важно.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.