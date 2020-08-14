В Томске ограничат проезд по Мокрушина на неделю

До 23 августа ограничат движение автомобилей по улице Мокрушина в Томске из-за строительных работ, сообщает пресс-служба мэрии.

«С 8 часов 15 августа до 20 часов 23 августа для автомобилей будет частично закрыта проезжая часть по улице Мокрушина. Движение транспорта будет организовано по двум полосам с левой стороны на железнодорожном переезде в сторону указанной улицы, вместе существующих четырех полос», — пояснили в мэрии.

Движение автомобилей ограничат на неделю из-за строительства транспортной развязки с железнодорожной станцией Томск-Тайга на 76-м км. За неделю рабочие уложат асфальт и сделают бордюрные ограничители из камней.





Проект строительства автотрассы Томск — Тайга прошел государственную экспертизу. Общая сметная стоимость строительства объекта определена в размере 16,8 млрд рублей. Строительство дороги Тайга — Томск будет вестись в семь этапов, в ходе реализации которых построят четыре участка автомобильной дороги, а также произведут переустройство трех газопроводов-отводов, попадающих в зону работ.





Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.









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