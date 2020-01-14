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14 января,
2020
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В Томске ограничат движение из-за Крестного хода

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Крестный ход пройдет в Томске от Воскресенской церкви до Белого озера. 19 января на время шествия будет ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.

В Томске ограничат движение из-за Крестного хода

Крестный ход начнется в полдень 19 января. Колонна двинется от Воскресенской церкви до Белого озера. Далее в 12.30 пройдет обряд освящения воды и начнутся традиционные крещенские купания.


С 10 до 21 часа движение транспорта будет прекращено на участках автомобильных дорог, прилегающих к месту купания, то есть на участке улицы Пушкина от переулка Макушина до Белого озера, а также на участке улицы Белой от улицы Кривой до улицы Пушкина.


С 11 до 13 часов будет прекращено движение транспортных средств по ул. Пушкина на участке от пер. Макушина до ул. Октябрьской; по ул. Октябрьской – от ул. Бакунина до ул. Пушкина; по ул. Октябрьский взвоз – от ул. Большой Подгорной до ул. Октябрьской. Движение на этом участке пути будет открываться по мере продвижения Крестного хода.

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