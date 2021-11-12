В Томске ограничат движение транспорта на ул. Красноармейской в выходные

С 6.00 до 23.30 в субботу, 13 ноября, для движения автомобилей будет перекрыта одна полоса ул. Красноармейской в районе пересечения с дублером пр. Кирова.

В это время бригады «Агро-Строй» выполнят работы по ремонту трамвайного переезда.

Этот же подрядчик с 6.00 до 23.30 в воскресенье, 14 ноября, будет ремонтировать трамвайный переезд на пересечении ул. Красноармейской и Лебедева. В связи с этим, для движения транспорта будет закрыта одна полоса ул. Красноармейской.

Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.