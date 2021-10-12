В Томске обсудят цифровое будущее на конференции «Молодежь в цифровом пространстве»

В Томске с 15 по 17 октября пройдет конференция Гёте-института для учителей и специалистов по работе с подростками «Молодежь в цифровом пространстве». Впрочем, послушать немецких и российских спикеров сможет любой желающий.

Встречи пройдут в гибридном формате — офлайн лекции и презентации можно посетить в Томском госуниверситете, принять очное участие в практических семинарах можно будет на разных площадках в Томске, Новосибирске, Уфе, Перми и Тюмени, онлайн-трансляции будут доступны по всей России.

В течение трех дней эксперты по цифровым коммуникациям и образованию будут говорить о воздействии цифрового пространства и онлайн-каналов коммуникации на человечество вообще и на подростков с молодежью, в частности. А именно — попробуют ответить на вопросы: как цифровые медиа влияют на поведение молодых людей и формируют их ценности? Какие возможности для образования и взаимодействия они открывают и какие опасности в себе таят? Как обеспечить равные возможности и безопасность в цифровой среде? Каким в идеале должно быть цифровое будущее и что необходимо знать и уметь преподавателям и специалистам, чтобы успешно работать с молодой аудиторией?

Подробнее узнать о расписании сессий, спикерах и о том, как присоединиться к конференции, можно здесь. Онлайн-трансляция будет сопровождаться синхронным переводом и будет доступна в YouTube Гёте-Института с 9.00 15 октября 2021 года по московскому времени.

16 и 17 октября профессиональные медиатренеры проведут серию практических семинаров по цифровой грамотности и созданию медиапродуктов одновременно в нескольких городах — Томске, Новосибирске, Уфе, Перми и Тюмени. Тренинги предполагают очное участие, для которого необходима предварительная регистрация. Необходимую информацию можно найти по ссылке.