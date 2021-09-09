Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. В Томске обследуют детей, переболевших коронавирусом
Новости

В Томске обследуют детей, переболевших коронавирусом

ТВ2 ТВ2

С августа 2020 года в томской областной детской больнице проводят обследование детей, переболевших коронавирусом. За это время осмотр врачей прошли 800 детей, сообщает пресс-служба областной администрации.

Обследование в медучреждении проводится в несколько этапов. На первом этапе родители заполняют анкету, где указывают, изменилось ли состояние здоровья ребенка, его поведение и настроение после перенесенного заболевания. На втором — дети проходят комплекс медицинских исследований. Например, ЭКГ и эхокардиографию, исследование функции внешнего дыхания, УЗИ, анализ на биохимию. Когда результаты готовы, пациентов осматривает врач-педиатр и, если есть необходимость, уже направляет к узким специалистам.

Как сообщила главный врач областной детской больницы Елена Тимошина, наибольшее число обследованных детей нуждались в консультации детского кардиолога (38%), к аллергологу-иммунологу было направлено 19% пациентов, к ревматологу – 10% и к гематологу – менее 7% из числа обследованных детей.

«В целом можно говорить о том, что дети переносят заболевание легче, чем взрослые. Тяжелые случаи течения COVID-19 среди наших пациентов почти не встречались, но по предварительным данным можно судить о том, что и их здоровье требует пристального внимания со стороны врачей», — отметила Тимошина.

Обследование детей будет продолжаться. Чтобы получить направление в областную детскую больницу и проверить состояние здоровья ребенка, обращайтесь к педиатру в поликлинике по месту прикрепления.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.