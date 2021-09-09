В Томске обследуют детей, переболевших коронавирусом

С августа 2020 года в томской областной детской больнице проводят обследование детей, переболевших коронавирусом. За это время осмотр врачей прошли 800 детей, сообщает пресс-служба областной администрации.

Обследование в медучреждении проводится в несколько этапов. На первом этапе родители заполняют анкету, где указывают, изменилось ли состояние здоровья ребенка, его поведение и настроение после перенесенного заболевания. На втором — дети проходят комплекс медицинских исследований. Например, ЭКГ и эхокардиографию, исследование функции внешнего дыхания, УЗИ, анализ на биохимию. Когда результаты готовы, пациентов осматривает врач-педиатр и, если есть необходимость, уже направляет к узким специалистам.

Как сообщила главный врач областной детской больницы Елена Тимошина, наибольшее число обследованных детей нуждались в консультации детского кардиолога (38%), к аллергологу-иммунологу было направлено 19% пациентов, к ревматологу – 10% и к гематологу – менее 7% из числа обследованных детей.