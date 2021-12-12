В Томске обрушился потолок в палате Областного перинатального центра

В томских пабликах появилась информация, что часть потолка обрушилась в палате Областного перинатального центра им. И. Д. Евтушенко.

Как сообщила пациентка, никто не пострадал. «Мне очень повезло, за пять минут убрала малыша с подушки на свою кровать», — написала женщина в соцсетях. Позже стало известно, что Следственный комитет начал проверку информации по поводу произошедшего.

Автор: Регион -70 В палате Автор: Регион -70 В палате

Областной перинатальный центр открылся в Томске в 2011 году. Как говорится на сайте учреждения, перинатальный центр является координатором данной системы и оказывает полный цикл медицинской помощи супружеским парам с нарушением репродуктивной функции, беременным женщинам высокой степени акушерского риска и новорожденным, включая диагностику, специализированное лечение, ведение беременности, родовспоможение, оперативные вмешательства, наблюдение за малышом с перинатальной патологией в течение первого года жизни.