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  3. В Томске обрушился потолок в палате Областного перинатального центра
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В Томске обрушился потолок в палате Областного перинатального центра

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В томских пабликах появилась информация, что часть потолка обрушилась в палате Областного перинатального центра им. И. Д. Евтушенко. 

Как сообщила пациентка, никто не пострадал. «Мне очень повезло, за пять минут убрала малыша с подушки на свою кровать», — написала женщина в соцсетях. Позже стало известно, что Следственный комитет начал проверку информации по поводу произошедшего. 

Автор:  Регион -70
В палате
Автор:  Регион -70
В палате

Областной перинатальный центр открылся в Томске в 2011 году. Как говорится на сайте учреждения, перинатальный центр является координатором данной системы и оказывает полный цикл медицинской помощи супружеским парам с нарушением репродуктивной функции, беременным женщинам высокой степени акушерского риска и новорожденным, включая диагностику, специализированное лечение, ведение беременности, родовспоможение, оперативные вмешательства, наблюдение за малышом с перинатальной патологией в течение первого года жизни.

Ранее в санатории-профилактории ТГПУ, в котором временно проходят лекции для студентов, обрушился потолок. Вуз, а также Следственный комитет проводят проверки.

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