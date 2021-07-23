В Томске обнаружили порядка 1,2 тысячи дефектов на сетях с начала ремонтной кампании

С начала кампании в ремонт выведены 526 километров теплосетей (79% от общей протяженности), из них на 358 километрах теплотрасс (53%) работы завершены. Специалисты СП «Тепловые сети» с начала ремонтного сезона выявили на тепловых сетях города 1,2 тысячи дефектов, большая часть из них уже устранена, сообщили ТВ2 в пресс-службе «ТомскРТС».

В компании отмечают, что ремонтный сезон идет в соответствии с утвержденным графиком.

Тепловые магистрали включатся в работу в установленные сроки, а некоторые участки теплосетей – досрочно, как, например, участки тепломагистралей № 1 на улице Шевченко, № 2 на проспекте Комсомольский, № 4 на улице Вершинина и № 7 в районе улиц Говорова и Карла Ильмера», – говорят в компании.

При этом, там подчеркивают, что из-за износа тепловых сетей на теплотрассах, срок эксплуатации которых превышает 25 лет, в ходе проведения гидравлических испытаний выявляются многочисленные дефекты, которые требуют дополнительного времени на устранение.

В предстоящие выходные подрядная организация, выполняющая капитальный ремонт тепломагистрали № 2Н на улице Гоголя (на участке от улицы Никитина до Герцена), выполнит замену перехода тепловой сети под проспектом Фрунзе в районе пересечения с улицей Гоголя общей протяжностью 60 метров диаметром 400 мм. Для проведения этих работ необходимо будет перекрыть движение по проспекту Фрунзе на участке от улицы Белинского до ул. Красноармейской с утра 23 июля до 15.00 25 июля.

На следующей неделе ремонтироваться будут тепломагистраль № 6К, от которой запитаны дома на III и IV Каштаках, а также тепломагистраль № 1, к которой подключены дома на улицах Усова, Белинского и проспекте Ленина.