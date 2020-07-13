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13 июля,
2020
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В Томске объединили поликлиники № 3 и 6

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Томске завершилась реорганизация поликлиник - поликлинику №3 присоединили к поликлинике №10, сообщает пресс-служба мэрии.


«С июля в состав 10-й поликлиники Томска вошли три отделения, расположенные по адресам — пр. Мира,17, ул. Розы Люксембург, 39 и ул. Профсоюзная, 16. Последние два до реорганизации были отделениями поликлиники №3», — говорится в сообщении.


Сейчас, по информации Облздрава, во всех трех поликлинических отделениях налажена работа участковой службы, узких специалистов, открыты процедурные кабинеты.


«Те, кто раньше был прикреплен к третьей или десятой поликлинике, продолжат получать амбулаторную помощь по тому же адресу, что и раньше. При этом появится возможность пройти обследование или консультацию в другом отделении, где для этого есть необходимое оборудование», — пояснил начальник Облздрава Сергей Дмитриев.


Отмечается, что получать рецепты, направления, справки, оформлять листы нетрудоспособности и другие документы томичи смогут по-прежнему по месту прикрепления.


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