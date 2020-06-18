В Томске неизвестный украл у почтальона сумку с деньгами

Неизвестный украл у почтальона сумку с деньгами и сотовый телефон. Полиция ведет розыск.

Сообщение о краже поступило в дежурную часть по Кировскому району около 9 часов 21 минут. Кража произошла возле дома по улице Федора Лыткина, 24.





Региональное УМВД просит помочь установить личность подозреваемого и местонахождение похищенного имущества. Сообщить информацию можно по телефону 02 (с сотового 102) или по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 9а, кабинет 416, телефон 8-952-803-59-44.





УФПС Томской области сообщило, что пострадавшей сотруднице оказана необходимая медицинская помощь.





«В настоящее время служба безопасности УФПС оказывает полное содействие правоохранительным органам для скорейшего задержания злоумышленника. Добавим, что происшествия криминального характера не приводят к сбоям в почтовом обслуживании населения и организаций, денежные средства компании застрахованы», — прокомментировали ТВ2 в АО «Почта России».