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В Томске неизвестный убил охранника похитил деньги из кассы ТДСК
12 минут назад
Томские следователи возбудили уголовное дело об убийстве и разбое в административном помещении ОАО «Томская домостроительная компания» (ТДСК), сообщает пресс-служба ведомства.
«2 июня в помещении административного здания ТДСК в Томске было обнаружено тело охранника предприятия с признаками насильственной смерти. Из кассы предприятия похищены денежные средства, сумма которых уточняется», — говорится в пресс-релизе.
Уголовное дело возбудили по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), на месте работает следственно-оперативная группа.
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