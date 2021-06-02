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02 июня,
2021
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В Томске неизвестный убил охранника похитил деньги из кассы ТДСК

ТВ2
ТВ2
12 минут назад

Томские следователи возбудили уголовное дело об убийстве и разбое в административном помещении ОАО «Томская домостроительная компания» (ТДСК), сообщает пресс-служба ведомства.

В Томске неизвестный убил охранника похитил деньги из кассы ТДСК

«2 июня в помещении административного здания ТДСК в Томске было обнаружено тело охранника предприятия с признаками насильственной смерти. Из кассы предприятия похищены денежные средства, сумма которых уточняется», — говорится в пресс-релизе.


Уголовное дело возбудили по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), на месте работает следственно-оперативная группа.

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