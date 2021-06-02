В Томске неизвестный убил охранника похитил деньги из кассы ТДСК

Томские следователи возбудили уголовное дело об убийстве и разбое в административном помещении ОАО «Томская домостроительная компания» (ТДСК), сообщает пресс-служба ведомства.

«2 июня в помещении административного здания ТДСК в Томске было обнаружено тело охранника предприятия с признаками насильственной смерти. Из кассы предприятия похищены денежные средства, сумма которых уточняется», — говорится в пресс-релизе.





Уголовное дело возбудили по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), на месте работает следственно-оперативная группа.