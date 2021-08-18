В Томске неизвестный сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся

Во вторник вечером в Томске неизвестный водитель автомобиля сбил 12-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Как сообщает пресс-служба УМВД по Томской области, ребенок доставлен в больницу. Полиция ищет свидетелей.

ДТП произошло 17 августа около 18:05 на улице Новосибирской, 39:

«Неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя совершен наезд на ребенка-пешехода, который, по предварительной информации, переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД разыскивают нарушителя и просят очевидцев обращаться по адресу Иркутский тракт, 79. Или звонить на телефоны 8 (3822) 66-44-22 и 66-44-24.