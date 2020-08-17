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17 августа,
2020
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В Томске назначили нового прокурора из Воронежа

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Новым прокурором в Томске стал Дмитрий Патлаев, ранее должность прокурора города десять лет занимал Виктор Федотов. Об этом сообщает областная прокуратура. 

По информации прокуратуры, приказ о назначении Дмитрия Патлаева на должность подписал прокурор России 5 августа.

«Сегодня прокурор Томской области Александр Семенов представил коллективу прокуратуры города, а также прокурорам районов областного центра нового прокурора Томска Дмитрия Евгеньевича Патлаева», — пояснили в пресс-службе прокуратуры. 


Дмитрий Патлаев родился в селе Смоляниново Шкотовского района Приморского края. На службу в прокуратуру Воронежа его приняли в 2004 году. Дмитрий Патлаев работал помощником прокурора Советского района Воронежа, прокурором и старшим прокурором отдела по надзору за исполнением налогового законодательства, законов в экологической сфере, экономике и оборонном комплексе. 


Добавим, что прокурор Томской области Александр Семенов, которого назначили в 2019 году, десять лет был в должности заместителя прокурора Воронежской области. 


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