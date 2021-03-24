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24 марта,
2021
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Новости

В Томске назначили нового главврача медсанчасти №1

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Новым главврачом медсанчасти №1 стала Галина Крюковская, на эту должность ее назначил губернатор Сергей Жвачкин. Об этом сообщает телеграм-канал «Область здоровья».

Галина Крюковская
Галина Крюковская
Фото: «Область здоровья»

24 марта нового руководителя представили коллективу медучреждения. До этого и.о. главврача была Ольга Кудряшова.


По информации от облздрава, Галина Крюковская в 2010 году окончила Сибирский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело», а в 2019 году получила второе высшее образование по направлению «менеджмент».


Галина Крюковская работала в Шегарской районной больнице врачом-гинекологом, потом занимала должность заместителя начальника облздрава по медицинским вопросам, позже стала заместителем главврача роддома № 4 Томска по клинико-экспертной работе, организовывала на базе медучреждения работу респираторного госпиталя.


Галина Крюковская состояла в резерве управленческих кадров облздрава, из которого и была назначена на новую должность.


«Резерв управленческих кадров — проект департамента здравоохранения Томской области, целью которого является отбор талантливых, мотивированных на построение карьеры в системе регионального здравоохранения работников, развитие их управленческого потенциала и подготовка к замещению руководящих должностей в медорганизациях. Проект максимально открыт для специалистов и носит заявительный характер», — отмечают в облздраве.


Узнать о проекте подробнее и пройти тестирование можно на сайте


МСЧ №1 находится на улице Мокрушина, 12 в Томске. В состав МСЧ №1 входят поликлиника, стационар отделения «Хоспис» и отделение «Дом сестринского ухода».


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