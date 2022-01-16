В Томске нашли труп собаки, животное могли зарезать

Полиция Томска проводит проверку по факту обнаружения трупа собаки на улице Мокрушина. Животное могли зарезать, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«Сегодня около 18.20 в дежурную часть поступило сообщение по факту обнаружения трупа собаки, в районе дома No 9 стр. 31 по улице Мокрушина, предположительно с ножевым ранением», — говорится в сообщении.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством. Кроме того, полиция просит очевидцев обратиться в полицию по номеру 02 (с сотового 102).