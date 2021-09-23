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В Томске напали на фельдшера скорой помощи

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Пациент напал на фельдшера 9-ой бригады станции скорой помощи города Томска. Инцидент произошел в ночь на 23 сентября. Машина скорой помощи прибыла на вызов, поступивший с Иркутского тракта, с просьбой о помощи пострадавшему мужчине. Пострадавший находился в алкогольном опьянении.

«Во время осмотра внутри автомобиля «скорой» пациент вдруг начал вести себя агрессивно, кидал медицинские сумки и аппаратуру, потом схватил меня за волосы и ударил об дверь машины», — рассказала пострадавшая фельдшер скорой помощи Анжелика Акентьева.

Водитель бригады вызвал наряд полиции, который оперативно приехал на место происшествия. Нападавший был задержан.

«Анжелика Камильевна работает на станции с августа 2020 года. За короткое время работы у нее уже большое количество положительных отзывов пациентов, она всегда доброжелательна и вежлива в общении как с пациентами, так и коллегами. Весь коллектив станции скорой помощи возмущен случившимся. Надеемся, что такое поведение со стороны нападавшего не останется безнаказанным», — прокомментировал главный врач станции скорой медицинской помощи Валерий Родионов.

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