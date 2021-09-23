В Томске напали на фельдшера скорой помощи

Пациент напал на фельдшера 9-ой бригады станции скорой помощи города Томска. Инцидент произошел в ночь на 23 сентября. Машина скорой помощи прибыла на вызов, поступивший с Иркутского тракта, с просьбой о помощи пострадавшему мужчине. Пострадавший находился в алкогольном опьянении.

«Во время осмотра внутри автомобиля «скорой» пациент вдруг начал вести себя агрессивно, кидал медицинские сумки и аппаратуру, потом схватил меня за волосы и ударил об дверь машины», — рассказала пострадавшая фельдшер скорой помощи Анжелика Акентьева.