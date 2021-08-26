В Томске начнет вещание первое Детское радио

В Томске продолжаются работы по созданию Детского радио. Вещание начнется в середине сентября на частоте радиостанции Благовест 100,9 FM. Ведущими и редакторами эфиров станут школьники города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Организаторы проекта — администрация города и департамент образования Томска. Это будет первое в России детское радио такого формата. В редакцию войдут воспитанники медиа-центра Дворца творчества детей и молодежи, а также заинтересованные ученики томских школ и творческих объединений.

На первом этапе планируется отдать под вещание Детского радио два часа эфирного времени в сутки. Все эфиры будут сохраняться в записи на сайте Благовеста, а также в видеоприложении, ссылку на которое дети смогут размещать у себя в социальных сетях.