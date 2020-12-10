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10 декабря,
2020
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Новости

В Томске начинают строить дом на 200 квартир под расселение из аварийного жилья

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

В переулке Целинном в Томске начались подготовительные работы перед возведением десятиэтажного дома на 200 квартир, куда переедут жители аварийных домов, сообщает обладминистрация.


«Подрядчиком по выполнению подготовительных работ стало СУ «ТДСК». До конца года компании предстоит выполнить на стройплощадке земляные работы и частично забить сваи, — рассказал замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. — На эти цели из областного бюджета направлено 15,4 миллиона рублей».


Он уточнил, что конкурс на проведение основной части строительных работ состоится в 2021 году, а объем финансирования станет известен только после принятия бюджета региона.

В Томске начинают строить дом на 200 квартир под расселение из аварийного жилья
Фото: архивное фото

Отметим, есть также второй участок, где планируется построить жилье для расселения по госзаказу. Он расположен на улице Федоровского в Томске. Там подрядчиком выступает «Архитектурно-Конструкторская Мастерская-3» , которая ранее проектировала микрорайон Северный парк. Подрядчик, по информации обладминистрации, завершает проект планировки территории, а строительные работы также намечены на 2021 год.


Обе территории будут застраиваться по госзаказу в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». По решению губернатора Сергея Жвачкина государственным заказчиком по строительству жилья под расселения аварийных домов будет «Облстройзаказчик».


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