В Томске начался суд над подростком, которого обвиняют в убийстве воспитанника интерната

В Томске в психиатрической больнице начался выездной суд над 18-летним воспитанником интерната Максимом, которого обвиняют в убийстве другого 15-летнего воспитанника интерната.

В декабре 2020 года в областном государственном казенном учреждении для умственно отсталых детей «Тунгусовский детский дом-интернат» погиб 15-летний Леша (имя изменено). Леша умер от асфиксии. По словам адвоката Юлии Копейкиной, защищающей Максима, и по видеозаписи, которую видел корреспондент ТВ2, Максим сел на Лешу по поручению одного из воспитателей и просидел на нем 17 минут.





Судья Молчановского района Александр Дайеко сделал заседание закрытым. По причине, что в деле присутствуют документы, относящиеся к медицинской тайне. Даже уполномоченного по правам человека в Томской области Елену Карташову попросили покинуть суд.





По словам адвоката Юлии Копейкиной, судья вынес определение сделать судебное разбирательство закрытым только в части судебного следствия.





«После допроса свидетелей и оглашения документов, на стадии прений и приговора судебное заседание станет открытым, — говорит Юлия. — Сегодня в заседании участвуют 13 свидетелей, в основном, это сотрудники интерната».



По информации пресс-службы регионального СК, расследуются уголовные дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ «халатность», ч. 1 ст. 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и ч. 1 ст. 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности».





По первым двум статьям дела возбуждены по факту, конкретные обвинения никому пока не предъявлены.





Максима обвиняют по ст. 109 ч. 1 УК РФ «причинение смерти по неосторожности». Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, Максима признали «невменяемым и представляющим опасность для себя и окружающих». Следователи предложили отправить его на принудительное лечение. С января Максим живет в психиатрической больнице. Максим признан недееспособным, его опекуном продолжает являться интернат. Сейчас Максима навещают и передают посылки сотрудники ОНК, уполномоченный по правам человека, адвокат и сотрудники интерната.





Подробности этой истории мы писали в материалах Смерть в интернате: что произошло в Тунгусово в интернате для детей с ментальными расстройствами и Невиновный виновный.





Сотрудников интерната, причастных к трагедии, уволили. Также в отношении младшей медицинской сестры возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ.





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