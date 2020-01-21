В Томске начался новый суд над экс-начальником МЧС

В Ленинском районном суде Томска начался второй судебный процесс по делу экс-начальника регионального ГУ МЧС Михаила Бегуна, который в июле получил семь лет лишения свободы за взятку.





По информации Ленинского районного суда, первый процесс был назначен на 16 января 2020 года, однако заседание отложили на 11 февраля. Второе уголовное дело в отношении Михаила Бегуна возбудили следователи регионального УФСБ в феврале 2019 года. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, экс-начальник МЧС дал указание своим подчиненным выдать одной из местных компаний лицензию на тушение пожаров, заведомо зная, что фирма не имеет нужного оборудования, автомобилей и персонала. По этой статье Михаил Бегун может получить до четырех лет лишения свободы.