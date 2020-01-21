В Томске начался новый суд над экс-начальником МЧС
В Ленинском районном суде Томска начался второй судебный процесс по делу экс-начальника регионального ГУ МЧС Михаила Бегуна, который в июле получил семь лет лишения свободы за взятку.
По информации Ленинского районного суда, первый процесс был назначен на 16 января 2020 года, однако заседание отложили на 11 февраля. Второе уголовное дело в отношении Михаила Бегуна возбудили следователи регионального УФСБ в феврале 2019 года. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, экс-начальник МЧС дал указание своим подчиненным выдать одной из местных компаний лицензию на тушение пожаров, заведомо зная, что фирма не имеет нужного оборудования, автомобилей и персонала. По этой статье Михаил Бегун может получить до четырех лет лишения свободы.
Напомним, Михаила Бегуна задержали 24 июля 2018 года и на основании материалов регионального ФСБ обвинили в получении взятки в 300 тысяч рублей от руководителя ООО «Сибирский центр исследований, консультаций и экспертиз» Максима Сысоева. Эти деньги, по версии следователей, должны были пойти на оплату услуг адвокатов для коллег из Кемеровского МЧС, которых судят по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». За взятку, как утверждают следователи, Михаил Бегун обещал помочь получить лицензию по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Это было поручено врио начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Анатолию Мащицкому. Свою вину Михаил Бегун не признал, а также в ходе судебного заседания отказался отвечать на вопросы гособвинения и судьи.
В июле 2019 года суд назначил Михаилу Бегуну наказание в виде семи лет колонии строгого режима и штраф в 900 тысяч рублей (трехкратный размер суммы взятки). Также экс-начальника МЧС лишили звания генерал-майора и возможности занимать руководящие должности в течение трех лет.
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