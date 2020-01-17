В Томске началось восстановление одного из корпусов «Красных казарм»

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«Красные казармы» — один из символов старого Томска. Это почти 30 зданий, расположенных на улице Пушкина, 63–71 и в Северном городке. Областной комитет по охране культурного наследия считает состояние «Красных казарм» удовлетворительным. По мнению члена Клуба активных горожан Сергея Мальцева, такая оценка больше похожа на «среднюю температуру по больнице». Часть зданий отремонтированы недавно по программе капитального ремонта, часть включены в программу, часть просто разрушается.

На сегодняшний день используются лишь несколько. В одном располагается корпус экономико-промышленного колледжа, в другом —медсанчасть № 3, в нескольких — офисы. Сохранились дома, в которых располагались офицерские квартиры. При этом некоторые из них меняют свой исторический облик — например, в здании по Пушкина, 71 надстроили второй и третий этаж.

Сейчас работы по восстановлению начались в здании по улице Пушкина, 63, строение 5. В 2018 году был объявлен конкурс на ремонт входной группы этого здания. Цена контракта составила 56 тысяч рублей. Но заявок не подали, поэтому в 2019 году был объявлен повторный аукцион. Максимальная цена составила 58 тысяч, победитель «ПромсибстройТомск» согласился выполнить работы за 57 тысяч рублей. Компания должна усилить конструкции, установить двери с металлической обшивкой.

Сейчас основные работы проводит «Томскремстройпроект». В ходе реставрации рабочие усилят гидроизоляцию фундамента, заменят перекрытия, кровлю. Восстановят проемы и карнизы.

По словам директора предприятия Виталия Малащука, предварительный контракт с собственником заключен на 12 млн рублей, но сумма может увеличиться до 15 млн рублей.

Вот так сейчас помещения выглядят внутри:

«Красные казармы» построены во времена Февральской революции. Здесь дислоцировались сибирские полки. С 1941 года в корпусах казарм разместился эвакуированный 1-й Московский государственный подшипниковый завод – предшественник Томского подшипникового. В 1978 году здания «Красных казарм» были приняты на государственную охрану как памятники истории и культуры.

В 2013 году в процессе банкротства ОАО «Ролтом» и ЗАО «Томский подшипник» объекты недвижимого имущества, находившиеся на территории этих предприятий, были реализованы частным лицам путем проведения торгов. Так шесть зданий и почти 11 гектаров земли были куплены за 312 миллионов рублей. Собственники зданий предложили мэрии построить за бюджетный счет два детских садика и школу на своей территории. Правда, план строительства не был представлен, а позже выяснилось, что строить хотели не на территории завода, а на соседней земле, застроенной чужими капитальными гаражами.