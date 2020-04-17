В Томске начали устанавливать «Звезды героев»

«Звезды героев» до конца апреля установят на 15 улицах, названных в честь Героев Советского Союза и воинских частей, а также в одном сквере. На пяти самых длинных улицах будет установлено по две звезды, сообщает пресс-служба мэрии.

Семь памятных стел трехметровой высоты уже установили в Октябрьском районе. Каждая конструкция звезды окрашена в красный цвет, на ней выгравирована краткая информация о Герое Советского Союза, в честь которого она установлена, чтобы любой человек, идущий мимо, мог узнать его биографию.





В Кировском районе первую конструкцию звезды установили в сквере на пересечении улиц Вершинина и Нахимова, названном в честь Героя Советского Союза Андрея Власова, установку всех четырех звезд завершат на этой неделе. Детали для объемных конструкций 5-метровой высоты изготовлены на Томском электромеханическом заводе им. В.В. Вахрушева. Каждая стела выполнена из чугуна и весит около тонны. Звезда окрашена в золотистый цвет, а памятная табличка прикреплена к опорной части звезды. В ближайшее время установка конструкций звезд начнется в Ленинском и Советском районах. Эта работа должна завершиться в Томске до конца апреля.





«Стелы увековечат имена Героев Великой Отечественной войны и Гвардейских дивизий, в честь которых названы улицы по всей стране, а молодое поколение сможет узнать об их подвигах. Мы искренне благодарим всех томичей и компании, которые приняли участие в их изготовлении и установке, — отметил мэр Томска Иван Кляйн. — В годы Великой Отечественной войны более 130 тысяч томичей воевали с фашистами в рядах Красной Армии, каждый второй из них не вернулся домой. Важно помнить и чтить нашу историю».