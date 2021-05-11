В Томске начали отключать отопление. Когда отключат горячую воду

В Томске началось поэтапное отключение отопления. Специалисты «ТомскРТС» начали перевод оборудования на летний режим работы, сообщила пресс-служба компании.





В компании уточняют, что сначала управляющие организации перекроют подачу тепла в обслуживаемые ими дома. После этого оборудование теплосетей будет выводиться из работы по мере снижения нагрузки на источники.





«Это позволит сохранить нормативный гидравлический режим и продолжить поставку горячей воды в дома томичей», — прокомментировал заместитель генерального директора, главный инженер АО «ТомскРТС» Владимир Бондарюк.





12 мая на сетях стартует ремонтная кампания. Одними из первых в ремонт будут выведены тепломагистрали №2, от которой запитаны дома по проспектам Комсомольский и Фрунзе, улицам Алтайская, Лебедева и Степана Разина, Читинская, переулкам Путевой, Новый и Мариинский, № 2 Н, к которой подключены дома на Никитина, Красноармейской, Крылова, Плеханова, Ленина и Фрунзе, №7, снабжающая горячей водой дома на Каштаке, Загорной, Лермонтова и Гоголя.





В целом, за время ремонтной кампании планируется подготовить к следующему отопительному сезону 670 километров теплосетей в двухтрубном исполнении и около 200 объектов теплосетевого хозяйства – перекачивающих насосных станций, центральных тепловых и контрольно-распределительных пунктов. Около 12 километров теплосетей будут капитально отремонтированы и реконструированы.