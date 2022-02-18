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В Томске начался прием заявок от дизайнеров для участия в конкурсе «Особая мода»

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Межрегиональный конкурс дизайнеров «Особая мода» начал прием заявок от дизайнеров для участия. Сам конкурс состоится в Томске с 1 по 10 декабря 2022 года, Прием заявок продлится до 25 ноября, сообщается в официальной группе конкурса в соцсети «ВКонтакте».

«К участию приглашаются дизайнеры, учащиеся и студенты образовательных учреждений, дизайнерские агентства и компании, специалисты предприятий индустрии моды и легкой промышленности, желающие развиваться в перспективном направлении», — говорится в сообщении.

Участие в конкурсе бесплатное.  Участникам в период подготовки по запросу предоставляются консультации по подбору моделей, формировании концепции и организационным вопросам. В конкурсе три номинации:«Одежда» (адаптированная одежда для людей с инвалидностью), «Универсальный дизайн» (одежда для всех независимо от инвалидности) и «Аксессуары» (разрабатываются и представляются в едином ансамбле с фоновой одеждой).

Узнать, как подать заявку можно тут.

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