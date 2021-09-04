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В Томске начались одиночные пикеты в поддержку независимой журналистики

ТВ2 ТВ2

Сегодня в Томске проходят одиночные пикеты в поддержку независимой журналистики. Журналисты студенческого издания «Аксиома» и главная редакторка инста-журнала «Постер» вышли на проспект Ленина, чтобы выразить солидарность своим коллегам.

«Я вышла сегодня на пикет, потому что считаю всю применяемую в отношении независимых российских СМИ практику довольно фашистской. Считаю, что это просто попытка заткнуть тех, кто пытается честно рассказывать о происходящем. Это неприемлемо. К тому же я делаю это в поддержку несогласованного митинга в Москве. Важно доносить до обычных граждан то, что на самом деле происходит в стране», — рассказала ТВ2 главная редакторка инста-журнала «Постер»  Екатерина Виноградова.
Автор:  Андрей Серафимов

Профсоюз журналистов и работников СМИ объявил 4 сентября днем проведения митинга в защиту свободы СМИ и против клейма «иноагентов». Однако 25 августа на сайте организации объединения появилась информация, что мэрия Москвы не согласовала этот митинг. 

«В ответе московского Департамента региональной безопасности говорится, что с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки, в целях предотвращения распространения эпидемии коронавируса на территории города, на основании пункта 6.2 указа мэра Москвы от 8 июня 2021 года № 68-УМ, в столице действует запрет на проведение публичных мероприятий», — говорится на сайте Профсоюза.

Поэтому митинг был заменен на одиночные пикеты. Помимо Томска они проходят сегодня в Москве, Пскове, Хабаровске и Санкт-Петербурге.

«Журналистика — это важно, потому что, когда система закручивает гайки, людям нужно иметь какой-то альтернативный источник информации. Сейчас закрывают издания и всячески мешают им работать. Отрасль, в целом, находится в несвободном состоянии. Я считаю, что это несправедливо. Свободный доступ к информации позволяет и обществу, и государству как аппарату трезво смотреть на то, что вообще происходит и какая на это реакция», — прокомментировал ТВ2 автор телеграм-канала «Улица Бархатная» Андрей Серафимов.
Фото: 
Автор: 
Андрей Серафимов -
Андрей Серафимов -
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