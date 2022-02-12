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В Томске начали работать почтоматы Почты России

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В Томске установлено 19 почтовых автоматизированных терминалов-почтоматов, которые работают в трех крупных почтовых отделениях и 16-ти супермаркетах. В ближайшее время почтоматы появятся еще в 23 локациях, сообщает пресс-служба «Почты России».

Почтомат представляет собой терминал со множеством ячеек разных размеров, предназначенный для приема и выдачи малогабаритных отправлений. Загрузка и получение отправлений в почтовую станцию происходит при помощи специальных кодов доступа, которые вводятся на сенсорном экране.

Пока почтоматы работают только по предварительной оплате. Когда курьер помещает посылку в почтомат, клиенту приходит SMS с кодом получения заказа. Его нужно ввести на экране, чтобы нужная ячейка открылась и отправление можно было забрать. В будущем планируется запустить оплату заказов через POS-терминал почтомата.

«Почтоматы – это быстрый, удобный и бесконтактный способ выдачи посылок. Здесь клиенты Почты могут получать посылки из большинства интернет-магазинов, с которыми работает оператор, включая AliExpress Россия, Avon, Читай-город и других российских и зарубежных магазинов. К этой опции уже подключились около 650 продавцов. Всего в 2022 г. мы планируем запустить 42 терминала», – отмечает заместитель директора по операционному управлению УФПС Томской области Антон Игнатов.

Почта России начала устанавливать собственные почтоматы в августе 2021 года. Всего у компании появится 5 000 почтоматов в 37 крупнейших городах России. Почтоматы заработают в наиболее проходимых точках: торговых и бизнес-центрах, супермаркетах, на заправках, в почтовых отделениях и подъездах жилых домов.

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