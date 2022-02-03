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  3. В Томске набирают волонтеров для доставки лекарств больным коронавирусом
Новости

В Томске набирают волонтеров для доставки лекарств больным коронавирусом

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Региональный волонтерский штаб объявил о поиске добровольцев для развоза лекарств людям, заболевшим коронавирусом, сообщает Облздрав.

Ежедневно с 12 до 20 часов волонтеры доставляют назначенные лечащим врачом бесплатные медикаменты домой пациентам. Передают их бесконтактно - упакованный набор оставляют у дверей квартиры или дома. «Перед выездом все волонтеры проходят термометрию, получают средства индивидуальной защиты, антисептик и бейдж для бесплатного проезда в муниципальном транспорте», — добавили в Облздраве.

Чтобы стать волонтером, нужно оставить заявку по ссылке или обратиться в ресурсный центр по телефону: 8 (3822) 901-559 с 9 до 18 часов.

Также штабу требуются автоволонтеры — люди, готовые возить добровольцев на личном авто по адресам. Затраты на бензин компенсируют.

Дополнительную информацию о работе добровольцев можно получить в центре «Бумеранг добра 70» у Анжелики Емельяновой по телефону: 8-962-776-7117.

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