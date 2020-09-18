В Томске на подстанции скорой медицинской помощи произошла вспышка коронавируса

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Вспышка коронавируса произошла на подстанции скорой медицинской помощи № 2 (расположена на Иркутском тракте, 76). По данным ТВ2, заболели около 20 сотрудников. Региональный Роспотребнадзор проводит эпидрасследование. Томский оперштаб прокомментировал вспышку коронавируса на подстанции скорой помощи. Власти уточнили, что коронавирус официально подтвержден у 12 человек.

Работники скорой добавили, что одна из заболевших в настоящий момент находится в реанимации в тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Сейчас на выезды ездят две бригады, которые состоят из медбратьев и медсестер.

«Ольгу Кобякову в тот раз распяли за, то что у нее девять человек заболели. У нас же никакой реакции нет. Подстанцию закрыть надо, хлоркой ее засыпать, законсервировать. Но все продолжили работать», — добавили работники скорой.

Как рассказал ТВ2 анонимный источник, подстанцию скорой помощи № 2 должны были официально закрыть сегодня, 18 сентября. Всего на подстанции работает около 40 человек, в смену выходят около 15 человек.

«Всего в Томске работает пять подстанций скорой помощи. Все сотрудники не привязаны к одной подстанции, происходит ротация внутри коллектива. Это значит, что все сотрудники контактируют друг с другом. Если руководитель подстанции № 2 будет отстранять всех контактных, то придется закрывать все подстанции скорой помощи в Томске», — объяснил редакции сотрудник подстанции.

Собеседник редакции добавил, что нарушения руководства в том, что контактных сотрудников нужно было сразу снимать с работы и отправлять домой.

«Когда пришли положительные результаты анализов на COVID-19, нужно было сразу проводить эпидемиологическое расследование», — подчеркнул собеседник ТВ2.

По информации источника, территорию подстанции № 2 будут обслуживать другие подстанции. Сотрудников, которые не заболели, скорее всего, переведут на другие подстанции.

Как рассказали ТВ2, в Томске с вызовами, где у пациентов была высокая температура и признаки коронавирусной инфекции, изначально работала подстанция № 3. У сотрудников были специальные средства защиты и обработка дезинфицирующими веществами.

Когда же начали выплачивать дополнительные выплаты сотрудникам, работающим с COVID-19, вызовы стали распределять на все станции скорой помощи в Томске.

Главный врач Станции скорой медицинской помощи Николай Родионов не берет трубку и сбрасывает звонки. По словам сотрудников, Николая Родионова в настоящий момент нет в городе.