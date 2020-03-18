В Томске на многодетную мать завели дело за попытку погасить кредит маткапиталом

На мать четверых детей в Первомайском районе Томской области возбудили уголовное дело «о покушении на мошенничество при получении материнского капитала».





По данным прокуратуры региона, в декабре 2019 года 37-летняя мать четверых детей купила в кредит от сельскохозяйственного банка дом и земельный участок в пригороде Томска. В феврале 2020 года женщина обратилась в управление Пенсионного фонда Первомайского района с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение кредита, полученного на покупку жилья.





Прокуратура проверила купленный дом и выяснила, что в нем отсутствуют крыша, потолок, перекрытия, полы, окна и двери. «Вместе с тем прокуратурой района установлено, что заявительница данной покупкой жилищные условия своей семьи не улучшила», — говорится в сообщении ведомства.