В Томске на фестивале СНеЖИ расскажут о женских достижениях

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С 31 августа по 5 сентября впервые в Томске пройдёт фестиваль «СНеЖИ», посвящённый женской истории. На нём гостьи смогут познакомиться с сибирскими женщинами, которые вносили в прошлом и вносят свой вклад в разные сферы жизни.

Томский «СНеЖИ» создаётся по личной инициативе Катерины Маас и Алёны Альковой. Чтобы покрыть часть организационных расходов, 16 августа в Томске провели гаражную распродажу. Мы посетили её, чтобы поговорить с девушками и узнать, откуда взялась идея, как организовать фестиваль от и до за месяц, что ждёт посетительниц фестиваля и почему «СНеЖИ» в Томске — уникальный.

Фото: из архива девушек

Сентябрьская неделя женской истории

Изначально «СНеЖИ» — это децентрализованная онлайн-акция, придуманная в 2017 году российскими феминистками Натальей и Дарьей. Они создали её для того, чтобы каждый желающий без привязки ко времени и месту мог напомнить миру, какую роль в прогрессе играют женщины. Достаточно просто создать пост в любой соцсети, рассказать в нём о какой-либо выдающейся женщине и поставить соответствующие хештэги.

Акция быстро стала популярной во многих городах России. В Новосибирске, например, «СНеЖИ» даже вышла за пределы интернета, превратившись в полноценный офлайн-фестиваль. Теперь настало время и Томска.

«Мы приблизились к изначальной цели акции — рассказывать о женских достижениях»

Катерина Маас и Алёна Алькова говорят, что принадлежат к разным крыльям феминистского движения. Поэтому они решили пойти даже дальше, чем девушки из Новосибирска, — вообще не делать упор на феминизм.

Фото: Полина Диденко

— Потому что когда ты делаешь что-то феминистское, приходят одни и те же женщины. Это те люди, которые уже в теме: вы собрались, опять поговорили об одном и том же и всё. Мы отошли от фем-активизма, но приблизились к изначальной цели акции — рассказывать о женских достижениях. Поэтому, например, мы выбрали героиню года — это Антонина Пирожкова. Она, на мой взгляд, одна из самых известных уроженок Томской области. Но при этом в Томске про неё очень мало кто знает, — рассказывает Катерина.

За счёт этого томский фестиваль «СНеЖИ» будет нести просветительскую функцию, сохраняя элемент общения между участницами и гостьями. Он расскажет томичкам о том, что происходило тогда и что происходит сейчас на примере женщин из абсолютно разных сфер деятельности.

Идея создания этого фестиваля появилась у девушек всего месяц назад. Но собрать за такое короткое время команду, найти участниц и спланировать организацию не составило большого труда. Алёна — солистка группы «Зачарованные», а у Катерины есть свой подкаст «Крошка Томск», поэтому круг знакомств у них большой.

— За месяц мы нашли две площадки и собрали программу на шесть дней подряд — каждый день от трёх до пяти мероприятий. У нас будет серия экскурсий, посвящённых женской истории Томска, перформанс, девичник, встреча с владелицами бизнесов. А ещё первая в Томске выставка полностью женского искусства. Что там будет, я пока сама не знаю, потому что мне предложили это сделать художницы, а я им доверяю. Они мне просто сказали название, когда это будет и место. Я поставила в программу и сказала: «Круто! Мы придём», — делится Катя.

«СНеЖИ» объединяет

Чтобы ещё больше передать посыл фестиваля, девушки вместе с командой сняли промо-ролик. Алёна, занявшаяся его сценарием и режиссурой, поясняет:

— Мы хотели сделать ролик, который бы показывал, что «СНеЖИ» объединяет разные направления и разных женщин на одной площадке. Чтобы они могли пообщаться и обменяться опытом, завести новые подружеские связи или даже создать творческую коллаборацию.

— По сюжету всё начинается на закате и заканчивается на рассвете, — говорит она. — Сначала идут две девушки, мы с Катей в мерче фестиваля, постепенно к нам присоединяются остальные. Одна девушка на пробежке, другая — играет музыку, а третья — просто гуляет по городу. Этим роликом мы показываем ночь в городе как пространство, которое безопасно для женщин, что, конечно, утопия.