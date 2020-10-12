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12 октября,
2020
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В Томске на Елизаровых ВАЗ сбил девушку на пешеходном переходе

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Сегодня утром, 12 октября, в Томске на улице Елизаровых под колеса автомобиля попала 22-летняя девушка, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Девушка переходила дорогу по пешеходному переходу. 

В Томске на Елизаровых ВАЗ сбил девушку на пешеходном переходе
Фото: УМВД по Томской области

«Сегодня около 07 часов 30 минут на улице Елизаровых, 50 автомобилем ВАЗ-21124 под управлением 31-летнего водителя совершен наезд на девушку-пешехода, которая, по предварительной информации,  пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — пояснили в ведомстве. 


Девушка с травмами доставлена в больницу.


Очевидцев ДТП просят обращаться по адресу: город Томск, улица  Иркутский тракт, 198/1, кабинет 310,  телефон 8 (3822) 795-300 или 664-422.


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