В Томске на Елизаровых ВАЗ сбил девушку на пешеходном переходе

Сегодня утром, 12 октября, в Томске на улице Елизаровых под колеса автомобиля попала 22-летняя девушка, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Девушка переходила дорогу по пешеходному переходу.
«Сегодня около 07 часов 30 минут на улице Елизаровых, 50 автомобилем ВАЗ-21124 под управлением 31-летнего водителя совершен наезд на девушку-пешехода, которая, по предварительной информации, пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — пояснили в ведомстве.
Девушка с травмами доставлена в больницу.
Очевидцев ДТП просят обращаться по адресу: город Томск, улица Иркутский тракт, 198/1, кабинет 310, телефон 8 (3822) 795-300 или 664-422.
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