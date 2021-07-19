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Главная Новости В Томске на два года колонии осудили мужчину, который попытался украсть из магазина 15 кг сыра
Новости

В Томске на два года колонии осудили мужчину, который попытался украсть из магазина 15 кг сыра

ТВ2
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8 часов назад

Советский районный суд признал 37-летнего томича виновным в попытке вынести из магазина 15 килограммов сыра. Мужчину осудили по статье  161 УК РФ (покушение на грабеж), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В марте 2021 года осужденный, находясь в одном из сетевых супермаркетов областного центра», решил похитить продукты питания, в связи с чем набрал два пакета сыров общей массой более 15 кг и направился к выходу, минуя кассовую зону. Заподозрив неладное, сотрудница магазина остановила мужчину и попыталась забрать товар. Однако злоумышленник вырвал у нее один из пакетов и убежал, а затем продал похищенное на одном из торговых рынков Томска», — говорится в сообщении.

Так как мужчина ранее уже привлекался за кражу и имел неотбытое наказание, то суд приговорил его к двум годам исправительной колонии.

Обжалуя приговор, осужденный заявил о его суровости и несправедливости. Однако прокуратура смогла убедить суд в законности и справедливости приговора.

Приговор вступил в законную силу.

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