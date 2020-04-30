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30 апреля,
2020
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В Томске мужчину с психическим заболеванием, обманом заставили продать свою квартиру

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В феврале 2020 года за помощью к томскому омбудсмену Елене Карташовой обратилась пенсионерка. Она попросила помочь защитить права своего племянника, инвалида второй группы, который страдает расстройством психики. Об этом сообщается на сайте областного уполномоченного по правам человека.

В Томске мужчину с психическим заболеванием, обманом заставили продать свою квартиру

До недавнего времени мужчина самостоятельно проживал в принадлежавшей ему квартире, расположенной практически в центре Томска. В решении бытовых проблем ему помогала тетя (ей уже больше 80 лет), так как других родственников у него нет. Осенью 2019 года женщине стало известно, что ее племянник не может попасть в свою квартиру и ночует в подъезде.


Он рассказал родственнице, что летом 2019 года познакомился с неким мужчиной. Новый «друг» предложил ему выгодную сделку: тот  должен был продать «другу» свою квартиру, а взамен получить гостинку и крупную денежную сумму.


Как пояснила заявительница, из-за психического расстройства ее племянник часто ведет себя непоследовательно и легко поддается чужому влиянию.


«Неудивительно, что он полностью доверился совершено постороннему человеку. В результате действий своего «доброжелателя» инвалид, страдающий расстройством психики, остался совсем без жилья и без денег. В его бывшей квартире уже делают ремонт новые собственники», — отмечается на сайте томского омбудсмена.


После этого с помощью тети инвалид обратился в полицию с заявлением о преступлении, однако в ноябре 2019 года в возбуждении уголовного дела было отказано. Сейчас мужчина находится на стационарном лечении в областной психиатрической больнице и после выписки идти ему будет некуда.


В итоге томский омбудсмен направила обращения в полицию, прокуратуру Советского района с просьбой проверить законность и обоснованность решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Еще одно обращение было направлено в администрацию Ленинского района с просьбой помочь решить вопрос  о возможности дальнейшей самостоятельной жизни инвалида без какого-либо сопровождения и присмотра.


Недавно стало известно, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено зампрокурора Советского района города Томска, материалы возвращены в полицию для проведения всесторонней дополнительной проверки. Кроме того, районной администрацией было направлено в суд исковое заявление о признании инвалида недееспособным.


Дело остается на контроле у томского омбудсмена Елены Карташовой.

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