В Томске мужчина заявил об угоне, чтобы не отвечать за «пьяное ДТП»

«В октябре 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в отсутствие права управления транспортным средством и полиса обязательного страхования автогражданской ответственности, совершил дорожно-транспортное происшествие. Испугавшись привлечения к административной ответственности, он оставил место происшествия и сообщил в дежурную службу об угоне своего автомобиля, а в дальнейшем явился в отдел полиции и написал заявление о преступлении», — говорится в сообщении.





В ходе следствия обман вскрылся, и мужчина признался. В суде он также признал свою вину. В итоге мужчину, учитывая его сотрудничество со следствием и наличие маленьких детей, приговорили к одному году условного срока. Приговор в законную силу не вступил.