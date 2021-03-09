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09 марта,
2021
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Новости

В Томске мужчина заявил об угоне, чтобы не отвечать за «пьяное ДТП»

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Кировский районный суд приговорил томича к условному сроку за заведомо ложный донос. Мужчина заявил об угоне своего автомобиля, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В Томске мужчина заявил об угоне, чтобы не отвечать за «пьяное ДТП»

«В октябре 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в отсутствие права управления транспортным средством и полиса обязательного страхования автогражданской ответственности, совершил дорожно-транспортное происшествие. Испугавшись привлечения к административной ответственности, он оставил место происшествия и сообщил в дежурную службу об угоне своего автомобиля, а в дальнейшем явился в отдел полиции и написал заявление о преступлении», — говорится в сообщении.


В ходе следствия обман вскрылся, и мужчина признался. В суде он также признал свою вину. В итоге мужчину, учитывая его сотрудничество со следствием и наличие маленьких детей, приговорили к одному году условного срока. Приговор в законную силу не вступил.

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