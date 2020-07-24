Добрые новости
24 июля,
2020
1
фото
Новости

В Томске мужчина пытался дать взятку сотруднику Россельхознадзора

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Томские следователи задержали предпринимателя, который, по версии следствия, пытался дать взятку сотруднику Россельхознадзора за подписанное разрешение на вывоз леса из Томской области. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба областного СУ СКР.

В Томске мужчина пытался дать взятку сотруднику Россельхознадзора

«По предварительным данным, 22 июля 2020 года подозреваемый, находясь в здании Управления Россельхознадзора по Томской области в Томске, лично передал взятку в виде денег инспектору управления за выдачу фито-санитарных сертификатов на автотранспортные средства, загруженные пиломатериалами, без проведения фактического осмотра автотранспортных средств и пиломатериалов. Подозреваемый задержан в момент передачи взятки сотрудниками УФСБ», — говорится в сообщении.


В результате действий следователей и оперативных сотрудников УФСБ  предотвращен вывоз древесины из Томской области на сумму порядка девяти миллионов рублей, задержано 22 автотранспортных средства, осуществлявших перевозку более 800 кубических метров пиломатериалов.


В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.