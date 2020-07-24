В Томске мужчина пытался дать взятку сотруднику Россельхознадзора
Томские следователи задержали предпринимателя, который, по версии следствия, пытался дать взятку сотруднику Россельхознадзора за подписанное разрешение на вывоз леса из Томской области. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба областного СУ СКР.
«По предварительным данным, 22 июля 2020 года подозреваемый, находясь в здании Управления Россельхознадзора по Томской области в Томске, лично передал взятку в виде денег инспектору управления за выдачу фито-санитарных сертификатов на автотранспортные средства, загруженные пиломатериалами, без проведения фактического осмотра автотранспортных средств и пиломатериалов. Подозреваемый задержан в момент передачи взятки сотрудниками УФСБ», — говорится в сообщении.
В результате действий следователей и оперативных сотрудников УФСБ предотвращен вывоз древесины из Томской области на сумму порядка девяти миллионов рублей, задержано 22 автотранспортных средства, осуществлявших перевозку более 800 кубических метров пиломатериалов.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
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