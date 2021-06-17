В Томске мужчина на эвакуаторе украл 200-килограммовый батут

В дежурную часть поступило сообщение о хищении игрового батута. Полицейские установили, что батут был украден при помощи автомобильного эвакуатора. В момент хищения был установлен поддельный государственный регистрационный знак. Оперативники установили настоящие номера транспортного средства, а также владельца. Тот, в свою очередь, пояснил, что в период совершения кражи, эвакуатором, возможно, управлял его напарник. Оперативниками задержан житель областного центра 1978 года рождения.

Выяснилось, что ночью подозреваемый, при помощи автомобильного эвакуатора, похитил игровой батут, общий вес которого составил около 200 килограмм. И затем спрятал его в лесу, расположенном в черте областного центра, для дальнейшей продажи. Общая сумма ущерба составила более 250 000 рублей. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.