В Томске мужчина без маски ударил сотрудников магазина

По словам очевидцев, продавец сделала замечание молодому мужчине. Она сказала, что он без маски, и отдала сдачу его жене, которая была в маске. В ответ он начал грубить, кинул в работников магазина корзины для продуктов, а также ударил одного из работников.

Напомним, до конца месяца в Томской области действует режим ограничений. В частности, запрещены массовые мероприятия, а при посещении магазинов, поездке в общественном транспорте нужно находиться в масках. В случае нарушений жители региона могут быть оштрафованы на сумму до 30 тысяч рублей, должностные лица — до 50 тысяч рублей, а юридические — до 300 тысяч рублей. При повторных случаях предусматриваются штрафы до 50 тысяч рублей для граждан и до миллиона рублей для юрлиц.



При этом в Томске продолжаются контрольные рейды по магазинам, торговым центрам, точкам общепита и транспорта.