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Главная Новости В Томске мужчина без маски ударил сотрудников магазина
Новости

В Томске мужчина без маски ударил сотрудников магазина

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

Покупатель одного из магазинов Томска напал на сотрудников магазина.

По словам очевидцев, продавец сделала замечание молодому мужчине. Она сказала, что он без маски, и отдала сдачу его жене, которая была в маске. В ответ он начал грубить, кинул в работников магазина корзины для продуктов, а также ударил одного из работников.

Автор: Регион-70

Напомним, до конца месяца в Томской области действует режим ограничений. В частности, запрещены массовые мероприятия, а при посещении магазинов, поездке в общественном транспорте нужно находиться в масках.  В случае нарушений жители региона могут быть оштрафованы на сумму до 30 тысяч рублей, должностные лица — до 50 тысяч рублей, а юридические — до 300 тысяч рублей. При повторных случаях предусматриваются штрафы до 50 тысяч рублей для граждан и до миллиона рублей для юрлиц.

При этом в Томске продолжаются контрольные рейды по магазинам, торговым центрам, точкам общепита и транспорта.

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