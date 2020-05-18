В Томске можно сдать тест на антитела к коронавирусной инфекции
Российская группа компаний, специализирующаяся на лабораторной диагностике и медицинских услугах «Инвитро», начала с 18 мая тестирование на антитела к SARS-COV-2 в Томске.
Лабораторные исследования для качественного определения антител класса G (IgG – иммуноглобулин класса G) будут проводиться методом иммуноферментного анализа (ИФА) на профессиональных тест-системах отечественных и иностранных производителей. В настоящее время для выполнения теста на IgG используются тест-системы российского производства – ФГБУ «НМИЦ гематологии». Стоимость исследования в Томске составляет 1100 рублей (без учета стоимости взятия биоматериала). Срок исполнения составит до 10 рабочих дней. Указанные сроки связаны с высоким спросом на данный тест, при полной технологической готовности компании они будут сокращены до стандартных, не превышающих два рабочих дня, сообщает пресс-центр компании.
Исследование будет доступно для всех желающих, не имеющих симптомов ОРВИ (повышенная температура тела, насморк, одышка, кашель). Обратиться за выполнением исследования смогут как физические, так и юридические лица, направление врача не требуется. Также желающие сдать тест на антитела к SARS-CoV-2 смогут воспользоваться услугой вызова выездной бригады на дом.
Данный вид исследований позволяет определить наличие в сыворотке крови человека специфических антител к вирусу SARS-CoV-2. Тесты предназначены для выявления антител класса G (IgG). Они позволят выявить факт перенесенного заболевания у пациентов с отрицательным результатом ПЦР-исследования, а также у лиц с бессимптомным или субклиническим течением инфекции. Исследование может быть востребовано для обследования работников здравоохранения, на предприятиях с большими рабочими коллективами для выявления сотрудников с иммунитетом к данной инфекции.
Основательница МО «Здоровье» и депутат Госдумы РФ от Томской области выложила в Инстаграм видео, как она сдает тест на антитела к коронавирусу в своем медицинском учреждении. «Вчера получили пробную партию экспресс-тестов на наличие антител. Вот на себе и пробовала. Говорю через маску, голос почти не узнать. Расстроилась немного, что иммунитета нет, не болела ранее, но радует, что не больна», — написала Татьяна Соломатина в соцсетях.
Как удалось узнать ТВ2, в МО «Здоровье» в ближайшие две недели тесты на антитела для всех желающих делать не будут. Медицинское объединение пока приобрело небольшую партию для тестирования только своих врачей. В настоящее время идет поиск поставщиков для массового тестирования всех желающих на антитела к коронавирусу.
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