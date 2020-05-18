В Томске можно сдать тест на антитела к коронавирусной инфекции

Российская группа компаний, специализирующаяся на лабораторной диагностике и медицинских услугах «Инвитро», начала с 18 мая тестирование на антитела к SARS-COV-2 в Томске.

Лабораторные исследования для качественного определения антител класса G (IgG – иммуноглобулин класса G) будут проводиться методом иммуноферментного анализа (ИФА) на профессиональных тест-системах отечественных и иностранных производителей. В настоящее время для выполнения теста на IgG используются тест-системы российского производства – ФГБУ «НМИЦ гематологии». Стоимость исследования в Томске составляет 1100 рублей (без учета стоимости взятия биоматериала). Срок исполнения составит до 10 рабочих дней. Указанные сроки связаны с высоким спросом на данный тест, при полной технологической готовности компании они будут сокращены до стандартных, не превышающих два рабочих дня, сообщает пресс-центр компании.

Исследование будет доступно для всех желающих, не имеющих симптомов ОРВИ (повышенная температура тела, насморк, одышка, кашель). Обратиться за выполнением исследования смогут как физические, так и юридические лица, направление врача не требуется. Также желающие сдать тест на антитела к SARS-CoV-2 смогут воспользоваться услугой вызова выездной бригады на дом.

Данный вид исследований позволяет определить наличие в сыворотке крови человека специфических антител к вирусу SARS-CoV-2. Тесты предназначены для выявления антител класса G (IgG). Они позволят выявить факт перенесенного заболевания у пациентов с отрицательным результатом ПЦР-исследования, а также у лиц с бессимптомным или субклиническим течением инфекции. Исследование может быть востребовано для обследования работников здравоохранения, на предприятиях с большими рабочими коллективами для выявления сотрудников с иммунитетом к данной инфекции.