В Томске можно будет увидеть полутеневое затмение

В ночь с 5 на 6 июня (в 22.25 по мск) произойдет полутеневое затмение луны, которое можно наблюдать по всей территории России, сообщает Московский планетарий. Продолжительность затмения — чуть больше трех часов.

«Половина Луны погрузится лишь в полутень Земли, поэтому не приобретет красноватый оттенок. При условии благоприятной погоды, в оптические приборы можно будет наблюдать небольшое потемнение нижнего (южного) края лунного диска. Лунные затмения происходят в полнолуние, когда Земля оказывается на одной линии между Солнцем и Луной, последняя при этом заходит в конус тени Земли и приобретает красноватый оттенок. Однако у Земли есть еще и «полутень», в которую и Луна будет заходить четыре раза в течение 2020 года. Такие лунные затмения называются полутеневыми», — объясняется на сайте планетария.

Лучше всего рассмотреть затмение получится у жителей Европейской части России (кроме севера) и юго-западе Сибири. Если говорить о точном времени, явление начнется 5 июня в 20:46 мск и закончится в 00:04 мск 6 июня. Максимальное погружение в полутень Земли произойдет в 22:25 мск. Ученые говорят, что в это время Луна будет находиться в созвездии Змееносец и пройдет сквозь северную часть земной полутени. В момент наибольшего погружения южный край диска луны немного потемнеет, но заметить потемнение глазом будет невозможно.





«Это полутеневое затмение можно зафиксировать только фотографически или с помощью фотометрической аппаратуры», — говорят в московском планетарии. Однако, если смотреть в бинокль или небольшой телескоп, с трудом, но все же можно заметить небольшое потемнение южного диска Луны.





«Следующее, третье полутеневое затмение Луны, состоится 5 июля 2020 года. Оно будет иметь очень малую полутеневую фазу (0,355). Такое затмение трудно для регистрации даже с фотографической аппаратурой. Время максимума затмения (7:40 мск) делает его недоступным для наблюдений с территории России», — добавили в планетарии.





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