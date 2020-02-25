В Томске мошенники украли у пенсионерки деньги под предлогом перевода бонусов

По предварительным данным, вечером потерпевшей на сотовый телефон поступил звонок с номера 7-499-… Звонила женщина, которая представилась сотрудником банка и сообщила, что на кредитной банковской карте томички накопились бонусные баллы, чтобы ими воспользоваться, их необходимо перечислить на карту. Звонившая попросила сообщить реквизиты банковской карты и трехзначный код с оборотной стороны карты, что потерпевшая и сделала. Затем «сотрудница» сказала, что на телефон сейчас поступит смс-сообщение с кодом, который нужно будет ей продиктовать. «Сотрудница» сказала, что необходимо будет сообщить все коды, которые будут приходить на телефон, так как перечисление бонусов проходит в несколько этапов.





Позже на телефон пенсионерки поступило сообщение с номера «900». Потерпевшая сообщала женщине коды, которые приходили ей на телефон, при этом «сотрудница» перезванивала через несколько секунд, пенсионерка даже не успевала прочитать сообщение целиком, успевала посмотреть только код.





В очередной раз «сотрудница» позвонила и сказала, что сейчас придет еще один код, который нужно будет ей продиктовать, и положила трубку. В этот момент позвонили с неизвестного номера, потерпевшая решила, что это снова звонит сотрудница банка. Но звонила другая женщина, которая тоже представилась сотрудником банка и спросила, совершала ли она какие-либо операции со своих банковских карт. Тогда потерпевшая поняла, что перевела деньги (около 30 000 рублей) мошенникам. Теперь ее карта заблокирована, для оформления новой необходимо обратиться в отделение банка.





Возбуждено уголовное дело по факту кражи.