В Томске мониторят уровень воды в малых реках

По состоянию на утро понедельника в пер. Б. Хмельницкого вода вышла на лед и достигла показателя в 20 см, в дер. Малое Протопопово образовалась проталина, на ул. Лермонтова уровень воды составляет 200 см, водоемы на Короленко и Басандайской освобождены ото льда, при этом здесь уровень воды в р. Басандайке – 20 см, на Короленко уровень воды в р. Ушайка составляет 20 см.



Сейчас сотрудники снимают показания один раз в сутки. В случае осложнения будет организовано круглосуточное дежурство, а показания будут фиксироваться через каждые 2-3 часа.



На данный момент опасности подтопления жилья, социальных или производственных объектов нет. Однако все городские службы, отвечающие за пропуск паводка, работают в режиме повышенной готовности.



В марте специалисты департамента городского хозяйства провели инвентаризацию водооткачивающей техники. Сегодня муниципалитет располагает пятью передвижными водооткачивающими станциями марки Varisco производительностью 700 м³/ч и 220 м³/ч. В случае необходимости они будут откачивать воду на подтопленных участках до безопасного уровня.