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12 апреля,
2021
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В Томске мониторят уровень воды в малых реках

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Мобильные группы Оперативно-дежурной службы ежедневно отслеживают динамику уровня воды в малых реках – Ушайке и Басандайке, на водомерных постах упрощенного типа, расположенных по ул. Лермонтова, Короленко, Басандайской, в пер. Б. Хмельницкого и в дер. Малое Протопопово.

В Томске мониторят уровень воды в малых реках

По состоянию на утро понедельника в пер. Б. Хмельницкого вода вышла на лед и достигла показателя в 20 см, в дер. Малое Протопопово образовалась проталина, на ул. Лермонтова уровень воды составляет 200 см, водоемы на Короленко и Басандайской освобождены ото льда, при этом здесь уровень воды в р. Басандайке – 20 см, на Короленко уровень воды в р. Ушайка составляет 20 см.

Сейчас сотрудники снимают показания один раз в сутки. В случае осложнения будет организовано круглосуточное дежурство, а  показания будут фиксироваться через каждые 2-3 часа.

На данный момент опасности подтопления жилья, социальных или производственных объектов нет. Однако все городские службы, отвечающие за пропуск паводка, работают в режиме повышенной готовности.

В марте специалисты департамента городского хозяйства провели инвентаризацию водооткачивающей техники. Сегодня муниципалитет располагает пятью передвижными водооткачивающими станциями марки Varisco производительностью 700 м³/ч и 220 м³/ч. В случае необходимости они будут откачивать воду на подтопленных участках до безопасного уровня.

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