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  3. В Томске микрохирурги удалили из шеи мужчины опухоль размером с куриное яйцо
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В Томске микрохирурги удалили из шеи мужчины опухоль размером с куриное яйцо

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Врачи Института микрохирургии удалили опухоль с куриное яйцо из нервного сплетения, с которой четыре года жил житель Красноярского края. 

По информации медицинского учреждения, опухоль росла в области шеи, прямо внутри нерва. В клиниках ему отказывали в операции, ссылаясь на высокий риск паралича и кровотечения, так как новообразование находилось в области яремной вены и примыкало к сонной артерии.

В Томске, в Институте микрохирургии согласились помочь. Операцию в течении двух часов проводил микрохирург Андрей Байтингер. С помощью микрохирургических технологий удалось отделить сосуды и нервную ткань от опухоли. Образование диаметром 5 сантиметров удалили целиком.

Операция прошла успешно, все функции сохранены. Пациент чувствует себя хорошо.

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