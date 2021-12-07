В Томске микрохирурги удалили из шеи мужчины опухоль размером с куриное яйцо

Врачи Института микрохирургии удалили опухоль с куриное яйцо из нервного сплетения, с которой четыре года жил житель Красноярского края.

По информации медицинского учреждения, опухоль росла в области шеи, прямо внутри нерва. В клиниках ему отказывали в операции, ссылаясь на высокий риск паралича и кровотечения, так как новообразование находилось в области яремной вены и примыкало к сонной артерии.



В Томске, в Институте микрохирургии согласились помочь. Операцию в течении двух часов проводил микрохирург Андрей Байтингер. С помощью микрохирургических технологий удалось отделить сосуды и нервную ткань от опухоли. Образование диаметром 5 сантиметров удалили целиком.



Операция прошла успешно, все функции сохранены. Пациент чувствует себя хорошо.