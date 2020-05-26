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26 мая,
2020
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Новости

В Томске мигранты, ожидающие депортации, пока не могут покинуть страну из-за карантина

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

В Центре временного содержания иностранных граждан ожидают своей депортации 34 человека. Покинуть страну они не могут из-за карантинных ограничений, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека Елена Карташова.

В Томске мигранты, ожидающие депортации, пока не могут покинуть страну из-за карантина

«В трудной ситуации оказались иностранные граждане и лица без гражданства, которые должны были покинуть нашу страну путем выдворения или депортации, — сказала Елена Карташова. — Сейчас Центр временного содержания иностранных граждан не переполнен. Там находится 34 человека, среди них одна женщина. В нашей области лимит наполнения этого учреждения не превышен, однако ситуация в некоторых регионах не так благополучна. У нас тоже есть люди, у которых полностью готовы все документы на депортацию, но пока страна гражданства не дает добро. Из этих 34 человек – 17 граждане Узбекистана. Вчера один гражданин Таджикистана улетел бортом из Красноярска. Но только потому, что в Красноярск прилетел самолет с россиянами».


Она отметила, что  власти и общество ни в одном государстве не имели готового рецепта и 100 % эффективных механизмов противодействия новой вирусной инфекции.

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