В Томске медсестер, работавших с COVID-19, наградили знаком Даши Севастопольской
Томских медсестер и уборщиков, работавших с пациентами с коронавирусом, наградили нагрудными знаками Даши Севастопольской. Награждение проходило в региональном отделении Российского Красного Креста.
Всего медали получили 15 медицинских работников больниц Томска, Стрежевого и Колпашева. Награды вручали депутат облдуму Галина Немцева, председатель томского отделения Российского Красного Креста Любовь Качурина и руководитель ОНК Иван Шевелев. В последний раз медиков награждали такой наградой в 2013 году. В этом году, в связи с пандемией, Российский Красный Крест решил наградить сразу 15 человек. Список медиков предоставил областной депздрав.
«Нагрудный знак Даши Севастопольской — это российский знак милосердия и мужества. Не имея медицинского образования, она оказывала помощь раненным, которые участвовали в Крымской войне. Она помогала не только российским солдатам, но и раненным противникам. Врач Николай Пирогов называл ее первой сестрой милосердия. Поэтому я считаю, что это событие очень значимо для Томска», — сказала на награждении Галина Немцева.
Отметим, что награда учреждена общественной организацией «Российский Красный Крест» в 2011 году в честь героини обороны Севастополя в Крымскую войну. Знак вручается за оказание помощи людям при эпидемиях, самоотверженность, милосердие и особую заботу о пациентах.
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