В Томске медсестер, работавших с COVID-19, наградили знаком Даши Севастопольской

Всего медали получили 15 медицинских работников больниц Томска, Стрежевого и Колпашева. Награды вручали депутат облдуму Галина Немцева, председатель томского отделения Российского Красного Креста Любовь Качурина и руководитель ОНК Иван Шевелев. В последний раз медиков награждали такой наградой в 2013 году. В этом году, в связи с пандемией, Российский Красный Крест решил наградить сразу 15 человек. Список медиков предоставил областной депздрав.





«Нагрудный знак Даши Севастопольской — это российский знак милосердия и мужества. Не имея медицинского образования, она оказывала помощь раненным, которые участвовали в Крымской войне. Она помогала не только российским солдатам, но и раненным противникам. Врач Николай Пирогов называл ее первой сестрой милосердия. Поэтому я считаю, что это событие очень значимо для Томска», — сказала на награждении Галина Немцева.