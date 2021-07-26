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В Томске маршрутка въехала в автобусный столб
Автобус маршрута № 510 врезался в опору освещения, пассажиры не пострадали, сообщает пресс-служба областного УМВД.
По информации ведомства авария произошла сегодня, 26 июля, около 09:10 в Томске на улице Богдана Хмельницкого, 117.
По предварительной информации, 47-летний водитель автобуса маршрута № 510 отъезжал от остановки. Он отвлекся, в результате автобус наехал на опору уличного освещения.
На момент происшествия в салоне автобуса находилось около десяти пассажиров, никто из них не пострадал. Водителю медицинская помощь также не понадобилась.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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Фото: пресс-служба областного УМВД.