В Томске маршрутные автобусы сократят время работы

Так, в рабочие дни на линии будет работать не менее 265 единиц автобусов. Автобусные муниципальные маршруты с 6.00 до 10.00 и с 16 до 19.00 будут следовать с интервалом в 10 минут, с 10.00-16.00 и с 19 до 21.00 интервал составит не более 15 минут.





В выходные дни (суббота, воскресенье) общественный транспорт в количестве не менее 183 ед. будет курсировать в течение всей смены с интервалом не более 15 минут.





Отправление последних (дежурных) рейсов от начальных остановок и в выходные и будни ровно в 21.00.





Этот график утвержден для перевозчиков, работающих на муниципальных маршрутах: №№ 4, 5, 8/9, 11, 12, 13/14, 19, 20, 22, 23, 25/52, 26, 29, 30/33, 38 и 53.





Маршруты №№ 36,37 будут работать по ежедневному расписанию: с 6.00 до 10.00 и с 16 до 19.00 будут следовать с интервалом в 20 минут, а с 10 до 16.00 и с 19 до 21.00 интервал составит не более 40 минут.





Отправление последних (дежурных) рейсов от начала маршрута - ровно в 21.00.





Трамвайно-троллейбусное управление работает по графику выходного дня: на линию выходит около 37 троллейбусов и 30 ед. трамваев ежедневно.





Добавим, что межмуниципальные автобусы также изменили график движения.