В Томске ливневая канализация подтопила домовладения

«В районе 18.30 прорвало ливневую канализацию в двух местах, — рассказал Игорь Лютаев. — Предположительно, стекающие стоки с улицы Сибирской, выломали замершие люки ливневой канализации. И вода устремилась вниз, по горе и затопило несколько домовладений. Очень сильно один из домов затоплен, полтора метра под полом все в воде. Соответственно, и перелив дороги был пол улице Черноморская».