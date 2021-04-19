В Томске ливневая канализация подтопила домовладения

Прорыв ливневой канализации произошел на улице Черноморской в Советском районе Томска вечером 18 апреля. В результате подтопило несколько частных домовладений, сообщил ТВ2 депутат гордумы Игорь Лютаев.
«В районе 18.30 прорвало ливневую канализацию в двух местах, — рассказал Игорь Лютаев. — Предположительно, стекающие стоки с улицы Сибирской, выломали замершие люки ливневой канализации. И вода устремилась вниз, по горе и затопило несколько домовладений. Очень сильно один из домов затоплен, полтора метра под полом все в воде. Соответственно, и перелив дороги был пол улице Черноморская».
Сломанный люк ливневой канализации
Фото: Игорь Лютаев
Депутат добавил, что сейчас жители подтопленных домов ждут подрядчиков, которые займутся откачкой воды и прочисткой стоков.
В своем телеграм-канале Игорь Лютаев написал, что спустя четыре часа ожидания на помощь приехала первая машина «Томскводоканала».