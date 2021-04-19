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19 апреля,
2021
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Новости

В Томске ливневая канализация подтопила домовладения

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Прорыв ливневой канализации произошел на улице Черноморской в Советском районе Томска вечером 18 апреля. В результате подтопило несколько частных домовладений, сообщил ТВ2 депутат гордумы Игорь Лютаев.

В Томске ливневая канализация подтопила домовладения
Фото: Игорь Лютаев

«В районе 18.30 прорвало ливневую канализацию в двух местах, — рассказал Игорь Лютаев. — Предположительно, стекающие стоки с улицы Сибирской, выломали замершие люки ливневой канализации. И вода устремилась вниз, по горе и затопило несколько домовладений. Очень сильно один из домов затоплен, полтора метра под полом все в воде. Соответственно, и перелив дороги был пол улице Черноморская».  

Сломанный люк ливневой канализации
Сломанный люк ливневой канализации
Фото: Игорь Лютаев

Депутат добавил, что сейчас жители подтопленных домов ждут подрядчиков, которые займутся откачкой воды и прочисткой стоков.


В своем телеграм-канале Игорь Лютаев написал, что спустя четыре часа ожидания на помощь приехала первая машина «Томскводоканала».

В Томске ливневая канализация подтопила домовладения
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