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19 апреля,
2021
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Новости

В Томске ликвидируют последствия сильного ветра и снегопада

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Коммунальные службы Томска ликвидируют последствия сильного ветра и снегопада, сообщает пресс-служба мэрии. 

В Томске ликвидируют последствия сильного ветра и снегопада

Последствия снегопада устраняют 13 механизированных звеньев, в ручной уборке задействовано 106 человек. Фронтальный погрузчик работает на пр.Фрунзе на участке от ул.Льва Толстого до ул. Кулагина, по ул.Яковлева от ул.Сибирской до пер.Песочный, по ул.Красноармейской по ул.Лебедева до ул.Сибирской. Работы по устранению последствий непогоды также сегодня ведутся на ул.Балтийской, Осенней, Пушкина, Иркутском тракте и других. На остановках спецтехника посыпает дорогу противогололедным реагентом. Подрядчики районных администраций посыпают тротуары пескосоляной смесью.

Бригады «Зеленстроя» убирают упавшие на проезжую часть деревья. Работы проводятся по ул. 5 Армии, 12, ул. Артема, 2б, ул. Трифонова, 24.

ГИБДД рекомендует водителям выбирать безопасную скорость движения, безопасную дистанцию, боковой интервал и аккуратную манеру вождения. Если снегопад застал вас в дороге, снизьте скорость до максимально безопасной, то есть той, при которой есть возможность контролировать дорожную обстановку хотя бы в пределах стометровой видимости. 

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