В Томске круглосуточно не работает ни один пункт серопрофилактики: куда обращаться

В Томской области появились первые случаи укуса клещей. Но пока в Томске круглосуточно не работает ни один пункт серопрофилактики. Разбираемся, куда обращаться в Томске, если вас укусил клещ.

В Роспотребнадзоре по Томской области объявили о начале сезона клещевых инфекций. Департамент здравоохранения не подготовил соответствующее постановление о начале эпидемиологического сезона, поэтому не все пункты серопрофилактики работают в Томске, рассказали ТВ2 специалисты Центра медицинской и фармацевтической информации.





Не работает пункт серопрофилактики в Межвузовской поликлинике (Киевская 74). Детей с укусами клещей принимают в детской больнице №1 (Московский тракт, 4). Пунк серопрофилактики в Медсанчасти №2 не работает, больница перепрофилирована в госпиталь по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией.





Только в начале мая откроется пункт серопрофилактики в клинике СибГМУ. Туда вы можете обратиться в том случае, если вы застрахованы по системе ДМС. Пункт находится по адресу: Томск, пр. Ленина, 4/4, тел. +7 (3822) 901-101 (доп. 1234).





В рабочее время по ДМС вас примут в центре «Вирион», который находится на Ленина, 32.