В Томске круглосуточно не работает ни один пункт серопрофилактики: куда обращаться

В Томской области появились первые случаи укуса клещей. Но пока в Томске круглосуточно не работает ни один пункт серопрофилактики. Разбираемся, куда обращаться в Томске, если вас укусил клещ.
В Роспотребнадзоре по Томской области объявили о начале сезона клещевых инфекций. Департамент здравоохранения не подготовил соответствующее постановление о начале эпидемиологического сезона, поэтому не все пункты серопрофилактики работают в Томске, рассказали ТВ2 специалисты Центра медицинской и фармацевтической информации.
Не работает пункт серопрофилактики в Межвузовской поликлинике (Киевская 74). Детей с укусами клещей принимают в детской больнице №1 (Московский тракт, 4). Пунк серопрофилактики в Медсанчасти №2 не работает, больница перепрофилирована в госпиталь по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией.
Только в начале мая откроется пункт серопрофилактики в клинике СибГМУ. Туда вы можете обратиться в том случае, если вы застрахованы по системе ДМС. Пункт находится по адресу: Томск, пр. Ленина, 4/4, тел. +7 (3822) 901-101 (доп. 1234).
В рабочее время по ДМС вас примут в центре «Вирион», который находится на Ленина, 32.
«Территория Томской области — природный очаг клещевых инфекций. Поэтому риск присасывания клещей является высоким. Самой эффективной защитой от клещевого вирусного энцефалита до сих пор остается специфическая профилактика — вакцинация», — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
За последнюю неделю прививки получили 3710 человек, в том числе 526 детей. Всего прививками клеща в текущем эпидсезоне охвачено 10367 человек, из них 2235 детей, отмечают в Роспотребнадзоре.
Специалисты Роспотребнадзора по Томской области призывают томичей и жителей области в условиях пребывания на природе и на даче соблюдать все необходимые меры профилактики: использовать средства защиты — специальные костюмы, подобранная одежда светлых тонов, закрывающая открытые участки тела и препятствующая заползанию клещей, отпугивающие препараты — репелленты (активные в отношении клещей в соответствии с инструкцией), проводить осмотры каждые 15 минут, выбирать для стоянок участки земли, свободные от травы и сухостоя.
По телефону Фонда обязательного медицинского страхования 8-800-250-7297 можно проконсультироваться, где пройти лечение по полису обязательного страхования в Томской области.
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