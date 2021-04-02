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02 апреля,
2021
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В Томске концерт «Би-2» перенесли из-за обустройства во Дворце спорта ковидгоспиталя

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Концерт «Би-2», который должен был пройти 13 апреля в Дворце Спорта, перенесли на 10 ноября. Об этом говорится в официальной группе «Би-2» в соцсети «ВКонтакте».  Причина: развернутый в здании Дворца Спорта ковидный госпиталь.

В Томске концерт «Би-2» перенесли из-за обустройства во Дворце спорта ковидгоспиталя

«Друзья, из-за ковидных ограничений и новых предписаний региональных властей нам приходится внести несколько изменений в наш тур по Сибири. Концерт в Томске приходится перенести на 10 ноября. А теперь подробности. Томск:
В томском Дворце спорта и зрелищ продлён до лета ранее развёрнутый монопрофильный госпиталь для лечения больных коронавирусом. К сожалению, в Томске нет другой площадки, где можно было бы провести наш концерт 13 апреля, поэтому нам приходится перенести этот концерт на 10 ноября.


Все билеты на наш концерт в Томске остаются действительными на новую дату, ничего менять не придётся!», — говорится в сообщении.


Отмечается, Томск — единственный город сибирского тура, в котором музыкантам пришлось перенести концерт на другое время. В остальных города Сибири выступление пройдут в назначенные даты.

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