В Томске концерт «Би-2» перенесли из-за обустройства во Дворце спорта ковидгоспиталя

Концерт «Би-2», который должен был пройти 13 апреля в Дворце Спорта, перенесли на 10 ноября. Об этом говорится в официальной группе «Би-2» в соцсети «ВКонтакте». Причина: развернутый в здании Дворца Спорта ковидный госпиталь.

«Друзья, из-за ковидных ограничений и новых предписаний региональных властей нам приходится внести несколько изменений в наш тур по Сибири. Концерт в Томске приходится перенести на 10 ноября. А теперь подробности. Томск:

В томском Дворце спорта и зрелищ продлён до лета ранее развёрнутый монопрофильный госпиталь для лечения больных коронавирусом. К сожалению, в Томске нет другой площадки, где можно было бы провести наш концерт 13 апреля, поэтому нам приходится перенести этот концерт на 10 ноября.



Все билеты на наш концерт в Томске остаются действительными на новую дату, ничего менять не придётся!», — говорится в сообщении.





Отмечается, Томск — единственный город сибирского тура, в котором музыкантам пришлось перенести концерт на другое время. В остальных города Сибири выступление пройдут в назначенные даты.